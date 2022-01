Djokovic ha fatto arrabbiare anche Martina Navratilova, che lo aveva sempre difeso (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lo ha sempre sostenuto e stimato dentro e fuori dal campo. Lo ha anche difeso in altre occasioni quando il suo nome è finito nel bel mezzo di dibattiti tennistici (e non solo). Ora però, anche Martina Navratilova fa un passo indietro nei confronti di Novak Djokovic, criticando la sua scelta di non vaccinarsi. E non ne parla solo relativamente alla sua possibile espulsione dall’Australia, ma per lo stato di salute di un mondo alle prese con una pandemia. Martina Navratilova contro Djokovic per la scelta di non vaccinarsi Nel corso della sua intervista a Good Morning Britain, l’ex tennista (ora allenatrice) ceca – vincitrice di 18 Slam – ha sottolineato come il serbo si sia reso protagonista, soprattutto, di un gesto ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lo hasostenuto e stimato dentro e fuori dal campo. Lo hain altre occasioni quando il suo nome è finito nel bel mezzo di dibattiti tennistici (e non solo). Ora però,fa un passo indietro nei confronti di Novak, criticando la sua scelta di non vaccinarsi. E non ne parla solo relativamente alla sua possibile espulsione dall’Australia, ma per lo stato di salute di un mondo alle prese con una pandemia.controper la scelta di non vaccinarsi Nel corso della sua intervista a Good Morning Britain, l’ex tennista (ora allenatrice) ceca – vincitrice di 18 Slam – ha sottolineato come il serbo si sia reso protagonista, soprattutto, di un gesto ...

