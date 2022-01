Djokovic | Amnesty | “Ha sperimentato per qualche giorno la vita di decine di richiedenti asilo | vittime di guerra e torture”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) “International osserva la vicenda dimolto da vicino per la relazione che c’è tra un campione di tennis e i. È un fatto clamoroso: il Park Hotel australiano è diventato per alcuni giorni il luogo di incrocio tra la storia di una persona fortunata e quelle di altre personedi persecuzione e tortura che sono rimaste bloccate in quell’albergo. Gli altri ‘ospiti’ non hanno mai avuto la possibilità di fare ricorso che ha avuto”. Lo ha detto il portavoce diInternational Italia, Riccardo Noury, a proposito della vicenda della superstar del tennis Novak, il quale, in quanto non vaccinato, inizialmente era stato trattenuto in un albergo adibito a centro di detenzione, dove risiedono ...

Tipo l'Hotel, dove il campione ha passato un paio di giorni mentre i familiari lo paragonavano a Gesù Cristo in croce . 'L'hanno torturato', ha detto la mamma.International ha ...In Italia, invece, si è alzata la voce di Riccardo Noury, portavoce diInternational, che ha ricordato l'importanza del Park Hotel. 'si trova nello stesso hotel di Melbourne dove ...But advocates say there is now an opportunity to raise awareness of the men left languishing behind. Since the beginning of 2020, refugee advocates have protested outside Melbourne’s Park Hotel, where ...Djokovic ha fatto ricorso contro il provvedimento di detenzione nel Park Hotel. Le persone che ha incrociato nei corridoi non hanno questo diritto. L'editoriale di Amnesty International italia.