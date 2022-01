Distretti del Commercio, presentato il bando: altri 3 milioni dall’ente camerale di Napoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Camera di Commercio di Napoli e Provincia integrerà i fondi previsti nel ” bando Distretti del Commercio – Legge Regionale 7/2020? aggiungendo 3 milioni di euro a quelli già previsti, riservandoli ai comuni dell’area metropolitana. Lo ha annunciato il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, nel corso della presentazione on-line del bando, alla quale hanno preso parte anche l’assessore regionale alle attivita’ produttive, Antonio Marchiello e la Dirigente Programmazione dello Sviluppo Economico della Regione Campania, Daniela Michelino. “La Camera di Commercio – ha aggiunto Fiola – come previsto dalla legge partecipera’ alla costituzione dei Distretti Commerciali di quei comuni ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Camera didie Provincia integrerà i fondi previsti nel ”del– Legge Regionale 7/2020? aggiungendo 3di euro a quelli già previsti, riservandoli ai comuni dell’area metropolitana. Lo ha annunciato il presidente della Camera didi, Ciro Fiola, nel corso della presentazione on-line del, alla quale hanno preso parte anche l’assessore regionale alle attivita’ produttive, Antonio Marchiello e la Dirigente Programmazione dello Sviluppo Economico della Regione Campania, Daniela Michelino. “La Camera di– ha aggiunto Fiola – come previsto dalla legge partecipera’ alla costituzione deiCommerciali di quei comuni ...

