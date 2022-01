Diletta guarda Inter - Juve, ma sembra annoiata: ecco il motivo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le immagini condivise sui social da Diletta Leotta: la conduttrice guarda Inter - Juve insieme al fratello Mirko Manola che... si addormenta Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le immagini condivise sui social daLeotta: la conduttriceinsieme al fratello Mirko Manola che... si addormenta

Advertising

felixsarcona5 : RT @DAZN_IT: Ne hai fatta di strada, Giorgio ?? Guarda ''Linea Diletta - Chiellini'' su #DAZN - fede_freccia : @juurrei @Desiderya_ mamma diletta guarda comunque interstellar non l’ho ancora visto ma i 3 che ho visto con lui p… - butterflyboned : @xiaozhaning Guarda appena ho visto il primo voto per kazuha e tu eri più o meno online ho detto quasi sicuro questa è diletta - grandeutognazzi : Cremona, anni '50. Ugo Tognazzi si diletta con un proiettore 16 mm, mentre una nipote lo guarda sullo sfondo. Lo sg… - taekosmos_ : @adaamlov @giadashooky guarda hai detto benissimo diletta davvero…la gente non si rende proprio conto. parlano per dare aria alla bocca -