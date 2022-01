Di Marzio: “Se Tomori sta fuori, il Milan può andare su Bailly o Diallo” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato dei possibili movimenti in difesa da parte del Milan Leggi su pianetamilan (Di venerdì 14 gennaio 2022) Gianluca Di, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato dei possibili movimenti in difesa da parte del

Advertising

Jo42029798 : RT @letMoncadacook: Secondo Di Marzio il Milan a seconda dell'entità dell'infortunio di Tomori potrebbe accelerare o meno per Bailly visto… - ACMilanInside_ : ?? CALCIOMERCATO ?? Gianluca Di Marzio: l'infortunio di Tomori deve far spingere sull'acceleratore. ?? #tomori… - pasto_388 : RT @letMoncadacook: Secondo Di Marzio il Milan a seconda dell'entità dell'infortunio di Tomori potrebbe accelerare o meno per Bailly visto… - amicosergio1 : #Tomori #MilanGenoa #Milan Gianluca Di Marzio che dice 'domani si valuterà l'infortunio di Tomori in caso di assenz… - ahokee23 : RT @letMoncadacook: Secondo Di Marzio il Milan a seconda dell'entità dell'infortunio di Tomori potrebbe accelerare o meno per Bailly visto… -