Di Marzio: “Milan e Torino lavorano congiuntamente per il futuro di Pellegri” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha parlato del futuro di Pietro Pellegri, il quale potrebbe andare al Torino Leggi su pianetamilan (Di venerdì 14 gennaio 2022) Gianluca Di, noto esperto di calciomercato, ha parlato deldi Pietro, il quale potrebbe andare al

Advertising

LUZrossonero : C'era una volta un vero giornalista sportivo. Once upon a time. @DiMarzio - milansette : Di Marzio: 'Tomori da valutare, altrimenti il Milan può intervenire. Bailly e Diallo...' - andre85milan : RT @letMoncadacook: Secondo Di Marzio il Milan a seconda dell'entità dell'infortunio di Tomori potrebbe accelerare o meno per Bailly visto… - _vincentlab : RT @salda__: «Torino e Milan lavorano continuamente all’operazione congiunta per Pellegri: riscatto e prestito ai granata. Pellegri sarà il… - YBah96 : RT @IlBuonFabio: Il secondo colpo di mercato del Torino dovrebbe essere Pellegri, Milan e Toro stanno lavorando congiuntamente (Di Marzio) -