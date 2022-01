Di Battista: 'Salvini cita Borsellino ma tace su Dell'Utri e propone Berlusconi al Quirinale' (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nel suo account Facebook, Alessandro Di Battista ha scritto un post molto duro contro Salvini che ha indossato, nel corso Della sua visita a Palermo, una mascherina con scritta una frase di Borsellino:... Leggi su globalist (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nel suo account Facebook, Alessandro Diha scritto un post molto duro controche ha indossato, nel corsoa sua visita a Palermo, una mascherina con scritta una frase di:...

Advertising

globalistIT : Ci tocca dare ragione anche a Di Battista... - JamesLightman : RT @NomosCSP: È on line la #GiornataParlamentare del #13gennaio. Tra i temi: ?? Sul #Quirinale il Pd punge Salvini e Renzi apre al Governo… - paologhilardi : @disinformatico @Cartabellotta @La7tv lo si fa già: quando si fanno domande di economia a Di Battista, Di Maio o Sa… - InnovazioneTri1 : RT @NomosCSP: È on line la #GiornataParlamentare del #13gennaio. Tra i temi: ?? Sul #Quirinale il Pd punge Salvini e Renzi apre al Governo… - biancacle : RT @NomosCSP: È on line la #GiornataParlamentare del #13gennaio. Tra i temi: ?? Sul #Quirinale il Pd punge Salvini e Renzi apre al Governo… -