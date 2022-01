(Di giovedì 13 gennaio 2022) “Sono settimane complesse, legate alla ripartenza della Pandemia che ha colto di sorpesa il Paese e anche qualche calciatore. Abbiamo trovato, e domani avremo la certificazione del CTS, un sistema diche consentirà aldi concludersi nei tempi stabiliti. Il calendario è talmente denso che non ci sono pause che possano permettere L'articolo

Advertising

TuttoMercatoWeb : Serie A, l'ad De Siervo: 'Nuovo protocollo? Siamo riusciti a forzare la politica e avere regole' - sportli26181512 : #Governance #Notizie De Siervo: «Protocollo? Regole certe che ci faranno finire campionato»: “Sono settimane comple… - CalcioFinanza : De Siervo: «Nuovo protocollo Covid? Regole certe che ci faranno finire campionato» -

Ultime Notizie dalla rete : Siervo Protocollo

Corriere della Sera

Indagine su unche può falsare il campionato Sullo stesso argomento: Il calcio è malato, ... Forse l'amministratore delegato Luigi Deera troppo impegnato a ritirare il premio al Globe ...Indagine su unche può falsare il campionato Sullo stesso argomento: Il calcio è malato, ... Forse l'amministratore delegato Luigi Deera troppo impegnato a ritirare il premio al Globe ...«Siamo soddisfatti», dice Gravina il numero uno della Figc. «Le nuove norme tolgono alle Asl la facoltà di decidere in maniera del tutto discrezionale», aggiunge Scaroni, presidente del Milan ...Conoscendolo, avrà faticato a mantenere la calma. De Laurentiis è stato in contatto per tutta la giornata di ieri con i vertici del pallone (e del governo) ...