De Masi Adiconsum | Contro caro gas intervento strutturale | per pasta accordi di filiera

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Labitalia) - "Sulbollette sono almeno due anni che abbiamo segnalato ai vari governi che prima o poi saremmo arrivati a questi livelli. Le misure che il governo sta prendendo, per carità, vanno bene, ma sono misure emergenziali, tampone. Noi invece pensiamo che si debba fare qualcosa di più strutturato dal punto di vista della politica energetica del Paese". Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Carlo De, presidente di, a proposito del-bollette. "Sul pianobisognerebbe, intanto, creare un vero e proprio mercato dell'energia a livello europeo -sostiene De- perllare questi fenomeni dei rialzi che ogni tanto tornano e che non si capisce bene se legati a crisi di Paesi geograficamente in difficoltà o altro. La ...

... conferma quanto da noi sostenuto e cioè che non è con interventi - tampone che si risolve il problema - dice Carlo De, presidente dinazionale - Problema dovuto alla mancanza di una ...... conferma quanto da noi sostenuto e cioè che non è con interventi - tampone che si risolve il problema - ha dichiarato Carlo De, Presidente dinazionale - Problema dovuto alla ...Ora, dice De Masi, "occorre che tutti gli stakeholders si siedano attorno a un tavolo per vediamo quello che si può fare subito e dove mettere le risorse che servono". "Faccio un esempio -prosegue De ...Purché avvisino con tre mesi di anticipo, gli operatori possono rinegoziare i contratti anche se avevano promesso tariffe stabili per un anno o due ...