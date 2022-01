DAZN sfida Sky Calcio Club: da domenica arriva Sunday Night Square (Di giovedì 13 gennaio 2022) Debutta domenica 16 gennaio Sunday Night Square, il nuovo programma condotto da Marco Cattaneo che, a partire dalle 22:30 racconterà il fine settimana della Serie A TIM, con spazi e rubriche di approfondimento. Un appuntamento autorevole dedicato al weekend calcistico che alternerà momenti di approfondimento e leggerezza: sfide, gol, ed episodi cruciali saranno ripercorsi insieme L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 13 gennaio 2022) Debutta16 gennaio, il nuovo programma condotto da Marco Cattaneo che, a partire dalle 22:30 racconterà il fine settimana della Serie A TIM, con spazi e rubriche di approfondimento. Un appuntamento autorevole dedicato al weekend calcistico che alternerà momenti di approfondimento e leggerezza: sfide, gol, ed episodi cruciali saranno ripercorsi insieme L'articolo

