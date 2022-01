Dazn potrebbe mettere le mani sulla Premier League e sulla Champions, attraverso BT Sport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dazn potrebbe aver trovato la soluzione per poter trasmettere anche la Premier League e la Champions League che, al momento, sono sicuramente i due tornei di calcio più remunerativi e quelli che hanno un maggiore appeal nei confronti del grande pubblico degli appassionati. potrebbe, infatti, chiudere un accordo per l’acquisto di BT Sport, l’emittente che – al momento – è titolare, sin dal 2013, di questi due eventi Sportivi live. La cifra complessiva dell’operazione dovrebbe aggirarsi – secondo Reuters che ha battuto l’esclusiva – intorno agli 800 milioni di dollari. LEGGI ANCHE > Per Dazn portare la serie A in streaming significa «incentivare la cultura digitale del nostro Paese» ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 13 gennaio 2022)aver trovato la soluzione per poter trasanche lae lache, al momento, sono sicuramente i due tornei di calcio più remunerativi e quelli che hanno un maggiore appeal nei confronti del grande pubblico degli appassionati., infatti, chiudere un accordo per l’acquisto di BT, l’emittente che – al momento – è titolare, sin dal 2013, di questi due eventiivi live. La cifra complessiva dell’operazione dovrebbe aggirarsi – secondo Reuters che ha battuto l’esclusiva – intorno agli 800 milioni di dollari. LEGGI ANCHE > Perportare la serie A in streaming significa «incentivare la cultura digitale del nostro Paese» ...

