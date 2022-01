Daytona 500 | si rivede Jacques Villeneuve | correrà con la Ford del team Hezeberg

(Di giovedì 13 gennaio 2022) In carriera, oltre al Mondiale di F1 vinto nel 1997, c'è il trionfo in America alla 500 Miglia di Indianapolis 1995. Oggi, 27 anni dopo quello storico traguardo conquistato in Indiana,...

Advertising

Gazzetta_it : Daytona 500, in pista c’è anche Jacques Villeneuve: correrà con la Ford del team Hezeberg - sowmyasofia : Jacques Villeneuve ci riprova: tenterà la Daytona 500 - periodicodaily : Jacques Villeneuve ci riprova: tenterà la Daytona 500 #JacquesVilleneuve #Daytona500 @RiccardoTrullo - zazoomblog : Jacques Villeneuve ci riprova: tenterà la Daytona 500 - #Jacques #Villeneuve #riprova: - Motorsport_IT : #NASCAR | #Villeneuve proverà a partecipare alla #DAYTONA500 -

Ultime Notizie dalla rete : Daytona 500

Motorsport.com, Edizione: Italia

L'ex pilota canadese di Williams e Renault, 50 anni, scenderà infatti in pista alla prossimadel campionato Nascar, domenica 20 febbraio alInternational Speedway. Intanto, sta ...Mondiale Endurance (un titolo in campionato e due edizioni della 24 ore di Le Mans vinti con Toyota), 24 ore di, Indy, Dakar; Fernando Alonso negli ultimi anni ha dato spettacolo, confermandosi un corridore vecchio stampo, versatile, un Michel Vaillant in carne e ossa, capace di saltare da un tipo ...Vincitore della Indy 500 del 1995, il figlio di Gilles Villeneuve pronto a tentare la qualificazione per la prossima 500 Miglia di Daytona.Eclettico come solo Fernando Alonso nel motorsport contemporaneo, anzi forse ancora di più! Stiamo parlando di Jacques Villeneuve che, a cinquant'anni suonati (ne compirà cinquantuno il prossimo 9 apr ...