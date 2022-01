Davide Silvestri fa infuriare Katia Ricciarelli | “Mi ha dato della vecchietta”

Leggi su diredonna

(Di giovedì 13 gennaio 2022) La soprano è molto arrabbiata con l'ex attore di Vivere e pare non abbia nessuna intenzione di perdonarlo: "Ho più anni di voi e me ne vanto! Non devi scherzare con me, perché altrimenti io ti dico che sei un nano. La prossima volta che me lo dici ti giuro che ti tiro uno schiaffo". L'articolo proviene da DireDonna.