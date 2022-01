David Sassoli “morto dopo la terza dose” | polemica dopo il tweet sul Presidente del Parlamento Europeo

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Non si placano le polemiche che hanno fatto seguito alla morte didelscomparso nella giornata di martedì 11 gennaio. Sono stati molti – troppi – i commenti soprattuto da parte di no vax che hanno addirittura esultato per la sua morte e insinuato che la stessa potesse essere dovuta al vaccino anti Covid-19. Hanno fatto discutere anche le parole di un docente della facoltà di Giurisprudenza di Genova, cheil clamore ha voluto replicare e chiarire la sua dichiarazione. Polemiche sulla morte di: “Nessuna correlazione?”, scoppia il caso Come denunciato nelle scorse ore, i tremendi commenti sulla morte dinon hanno lasciato ...

David Sassoli, indagini dei carabinieri sulle offese sui social dei no vax. La Procura di Roma aprirà un fascicolo - Le parole di Francesca Donato sui vaccini a proposito della morte di David Sassoli - Un ricordo di David Sassoli, con le sue parole. Grazie di tutto, Presidente. - Muere David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo - Il Presidente Mattarella che s'inchina davanti al feretro di David Sassoli, un grande Presidente, un grande uomo

... a chi gli era stato maestro, a chi aveva imparato da lui la lezione politica e umana, non si potrebbe tradurre in comportamento stabile la "memoria" di? I giornali e i social ...Cosi' Gianni Letta, consigliere politico di Silvio Berlusconi, fuori dal Campidoglio, dove e' stata allestita la camera ardente per. 13 gennaio 2022Giovedì, 13 gennaio 2022 Home > aiTv > Istituzioni e mondo politico uniti nel rendere omaggio a Sassoli Roma, 13 gen. (askanews) - Le istituzioni e il mondo politico si sono raccolti, in un clima di u ...Salvini entra da solo a porgere le condoglianze alla moglie Alessandra Vittorini. Video di Camilla Romana Bruno Non manca nessuno del mondo della politica italiana a rendere omaggio a David Sassoli. T ...