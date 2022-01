David Sassoli, aperta la camera ardente: la commozione di Mattarella e Draghi (Di giovedì 13 gennaio 2022) David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, è morto a 65 anni l’11 gennaio, dopo una malattia legata al sistema immunitario e a un mieloma: alla camera ardente, in Campidoglio, si sono recati il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello del Consiglio, Mario Draghi. Ad accoglierlo la moglie e i figli di Sassoli Leggi su corriere (Di giovedì 13 gennaio 2022), presidente del Parlamento europeo, è morto a 65 anni l’11 gennaio, dopo una malattia legata al sistema immunitario e a un mieloma: alla, in Campidoglio, si sono recati il presidente della Repubblica, Sergio, e quello del Consiglio, Mario. Ad accoglierlo la moglie e i figli di

Advertising

sbonaccini : Infangano persino David Sassoli, persona colta, gentile e perbene come pochi, per proseguire la delirante narrazion… - Open_gol : Vecchia conoscenza del mondo No Vax e No Green pass, Franzoni è stato denunciato dopo il suo video sulla morte di D… - EnricoLetta : I politici, anche quelli bravi, si dividono in due categorie: quelli che fanno politica accompagnando il corso dell… - BlobRai3 : ' RAGAZZI DELL'EUROPA '. 'Tu ragazzo dell'Europa Tu non pianti mai bandiera...'. (Gianna Nannini, 'Ragazzo dell'Eur… - biancacle : RT @RaiNews: Alle 10.30 è prevista l'apertura della camera ardente al pubblico, fino alle 18. Domani alle 12 i funerali di Stato nella chie… -