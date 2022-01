Darboe, dal Gambia alla Serie A: «Quando incontrare altri rifugiati, ricordatevi la mia storia» – VIDEO (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il giovane giocatore della Roma Darboe racconta la sua storia da migrante in un bellissimo VIDEO pubblicato dall’Unicef Un VIDEO splendido e toccante quello in cui Ebrima Darboe racconta ai compagni più giovani della Roma la sua storia. Ecco le sue parole nel VIDEO pubblicato su Twitter dalla Unicef: A 16 anni Ebrima è andato via dal suo paese, il Gambia ??, in cerca di un futuro migliore. Ha attraversato il deserto, la Libia, il mare. Oggi è un calciatore della @OfficialASRoma ???Tutti i bambini e ragazzi hanno dei sogni e il diritto di provare a realizzarli#OnTheSameSide pic.twitter.com/BQWbk8qqlu— UNICEF Italia (@UNICEF Italia) January 13, 2022 LE PAROLE – «Sono nato in Gambia, il 6 giugno del 2001. Il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il giovane giocatore della Romaracconta la suada migrante in un bellissimopubblicato dall’Unicef Unsplendido e toccante quello in cui Ebrimaracconta ai compagni più giovani della Roma la sua. Ecco le sue parole nelpubblicato su Twitter dUnicef: A 16 anni Ebrima è andato via dal suo paese, il??, in cerca di un futuro migliore. Ha attraversato il deserto, la Libia, il mare. Oggi è un calciatore della @OfficialASRoma ???Tutti i bambini e ragazzi hanno dei sogni e il diritto di provare a realizzarli#OnTheSameSide pic.twitter.com/BQWbk8qqlu— UNICEF Italia (@UNICEF Italia) January 13, 2022 LE PAROLE – «Sono nato in, il 6 giugno del 2001. Il ...

