Damiano David in crisi con la fidanzata Giorgia Soleri? Ecco quale sarebbe il motivo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Aria di crisi tra Damiano David dei Maneskin e Giorgia Soleri. I due sono fidanzati da più di quattro anni, ma hanno reso pubblica la loro relazione solo dopo la vittoria della band al Festival di Sanremo 2021. Giorgia e Damiano, da circa un mese, sono andanti a convivere. Tuttavia, come sostiene Dagospia sembra che stiano vivendo un periodo difficile. I fan dei Maneskin, pochi giorni fa, hanno trovato sul profilo della Soleri dei post risalenti a sei o sette anni fa. Le immagine con le relative parole sono state ricondivise su Twitter e la polemica è nata perché la modella ed influencer aveva scritto delle frasi razziste. Giorgia, l’altro ieri su Instagram, si è voluta scusare: Dato il successo mondiale del gruppo dopo la ... Leggi su isaechia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Aria ditradei Maneskin e. I due sono fidanzati da più di quattro anni, ma hanno reso pubblica la loro relazione solo dopo la vittoria della band al Festival di Sanremo 2021., da circa un mese, sono andanti a convivere. Tuttavia, come sostiene Dagospia sembra che stiano vivendo un periodo difficile. I fan dei Maneskin, pochi giorni fa, hanno trovato sul profilo delladei post risalenti a sei o sette anni fa. Le immagine con le relative parole sono state ricondivise su Twitter e la polemica è nata perché la modella ed influencer aveva scritto delle frasi razziste., l’altro ieri su Instagram, si è voluta scusare: Dato il successo mondiale del gruppo dopo la ...

Advertising

VanityFairIt : Tanti auguri a Damiano David, esplosivo cantante dei Maneskin. E a tutti i #Capricorno nati oggi. Come andrà la vos… - Giu_ggiola : RT @Queen_OfMyself_: Damiano David: LA presenza scenica per eccellenza! ????? #damianodavid #damiano #maneskin #måneskin #måtwt - Novella_2000 : Crisi in corso tra Damiano David e Giorgia Soleri (INDISCREZIONE) - infoitcultura : Damiano David e Giorgia Soleri in crisi? «Lei danneggia i Maneskin». Le indiscrezioni dopo i post razzisti del - infoitcultura : Damiano David e Giorgia Soleri in crisi? L’indiscrezione -