Dall’operaio all’imprenditore | al Nuovo Albergo Popolare tanti bergamaschi | “Alto rischio fragilità”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Bergamo. “La società di oggi espone le persone ad unsempre più”. Giacomo Invernizzi, direttore neldi via Carnovali, arriva dritto al punto. Qui, nell’arco del 2021, sono state accolte almeno 135 persone: 21 di origine straniera, tutte le altre italiane o comunque bergamasche (l’ultimo dato disponibile è aggiornato al mese di novembre). Del resto, la pandemia non ha fatto sconti a nessuno: l’emergenza sanitaria da un lato, quella economica e sociale dall’altro. “Fino a qualche anno fa arrivavano 80, al massimo 90 persone l’anno – osserva Invernizzi -. I numeri che registriamo dopo il Covid sono in aumento e quelle che vediamo sono sempre più spesso facce nuove”. Segno che è sempre più facile scivolare in situazioni di marginalità. Nel ...