Dall’Argentina: “Dybala ha deciso di non rinnovare con la Juventus”, contatti con il Barcellona (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il futuro di Paulo Dybala dovrebbe essere lontano dalla Juventus. L’argentino non ha gradito il tira e molla con la dirigenza sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 e avrebbe avviato i contatti con il Barcellona per il trasferimento in Spagna. Secondo quanto riportano Dall’Argentina, Dybala potrebbe non rinnovare con la Juventus. “Ameno che non ci sia un cambio radicale della situazione, Paulo Dybala ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Juventus che scade il 30/6/2022. A disturbare il giocatore il fatto che il club abbia cambiato le condizioni per un nuovo accordo. Con questo scenario è pronto ad ascoltare nuove offerte”. E’ quanto svelato da Cesar Luis Merlo, ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il futuro di Paulodovrebbe essere lontano dalla. L’argentino non ha gradito il tira e molla con la dirigenza sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 e avrebbe avviato icon ilper il trasferimento in Spagna. Secondo quanto riportanopotrebbe noncon la. “Ameno che non ci sia un cambio radicale della situazione, Paulohadi nonil suo contratto con lache scade il 30/6/2022. A disturbare il giocatore il fatto che il club abbia cambiato le condizioni per un nuovo accordo. Con questo scenario è pronto ad ascoltare nuove offerte”. E’ quanto svelato da Cesar Luis Merlo, ...

Advertising

pisto_gol : ??Bomba dall’Argentina Paulo Dybala avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con la Juve in scadenza 30/6/2022?? - Gazzetta_it : Contratto Dybala, dall'Argentina: 'Non rinnova e ascolta altre offerte' - Guido93330129 : @romeoagresti buongiorno io mi fido quasi solo ti te quando si parla di Juve e di mercato... Quindi ti chiedo, per… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'ARGENTINA - La Juve ha dei dubbi e Dybala si arrabbia: non vuole più rinnovare - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALL'ARGENTINA - La Juve ha dei dubbi e Dybala si arrabbia: non vuole più rinnovare -