Dall’Argentina, Dybala contro la Juventus: decisione a sorpresa dell’argentino! (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Juventus di Massimiliano Allegri ha perso la prima e forse unica occasione della stagione di portarsi a casa un trofeo ieri sera contro l’Inter. La squadra di Inzaghi è stata superiore nel gioco durante l’arco dei 120 minuti e ha meritato la vittoria finale. Intanto, per quanto riguarda il mercato in casa bianconera, sono ore caldissime per il rinnovo di uno dei big della squadra. Dybala Juve mercatoSi tratta dell”attaccante argentino Paulo Dybala. Infatti secondo quanto riporta TyCSports, Paulo Dybala avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto con la Juventus. Al giocatore non sarebbe piaciuta la strategia del club bianconero di giocare al ribasso con il suo entourage. Inoltre non sarebbero piaciute nemmeno le ultime dichiarazioni di Arrivabene, dg della Juve ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ladi Massimiliano Allegri ha perso la prima e forse unica occasione della stagione di portarsi a casa un trofeo ieri seral’Inter. La squadra di Inzaghi è stata superiore nel gioco durante l’arco dei 120 minuti e ha meritato la vittoria finale. Intanto, per quanto riguarda il mercato in casa bianconera, sono ore caldissime per il rinnovo di uno dei big della squadra.Juve mercatoSi tratta dell”attaccante argentino Paulo. Infatti secondo quanto riporta TyCSports, Pauloavrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto con la. Al giocatore non sarebbe piaciuta la strategia del club bianconero di giocare al ribasso con il suo entourage. Inoltre non sarebbero piaciute nemmeno le ultime dichiarazioni di Arrivabene, dg della Juve ...

