Dal Pino scrive al Governo: «Servono aiuti. Riduzione della capienza? Ci saranno gravi perdite» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il presidente della Lega Serie A Dal Pino ha scritto una lettera al Governo per chiedere di aiutare il mondo del calcio Paolo Dal Pino, presidente della Serie A, come riportato da Calcio&Finanza, ha scritto una lettera al Governo per chiedere aiuti per il mondo del calcio. LA LETTERA – «La decisione non è stata facile considerate le gravi perdite che essa determinerà in termini di incassi. perdite che si aggiungeranno a quelle, gravissime, già patite nell’intero corso di questa pandemia dai nostri club con riferimento sia alla contrazione dei ricavi sia alle onerose spese sostenute per porre in essere tutte le vigenti procedure di sicurezza di accesso allo stadio. perdite ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il presidenteLega Serie A Dalha scritto una lettera alper chiedere di aiutare il mondo del calcio Paolo Dal, presidenteSerie A, come riportato da Calcio&Finanza, ha scritto una lettera alper chiedereper il mondo del calcio. LA LETTERA – «La decisione non è stata facile considerate leche essa determinerà in termini di incassi.che si aggiungeranno a quelle,ssime, già patite nell’intero corso di questa pandemia dai nostri club con riferimento sia alla contrazione dei ricavi sia alle onerose spese sostenute per porre in essere tutte le vigenti procedure di sicurezza di accesso allo stadio....

Advertising

CalcioNews24 : #DalPino chiede aiuto al Governo - TuttoMercatoWeb : Lettera di Dal Pino al governo: 'Servono aiuti, altrimenti i club rischiano di gettare la spugna' - infoitsport : Serie A, lettera di Dal Pino al Governo: “Il calcio merita aiuti concreti” - MondoBN : SERIE A, Dal Pino al Governo: “Chiediamo sostegno. Molte s - napolista : #DalPino in una lettera al Governo: «Per la sopravvivenza del calcio speriamo in aiuti concreti in termini tanto di… -