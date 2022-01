Dal Pino: «Non ci sono certezze che la riduzione della capienza degli stadi aiuti a contenere il covid» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino ha inviato una lettera riservata al sottosegretario allo sport Valentina Vezzali e per conoscenza al presidente della Figc, Gabriele Gravina. La missiva è stata intercettata dall’Agi che ne riporta alcuni stralci in cui Dal Pino commenta le decisioni stabilite dal governo in merito alle restrizioni covid nel mondo calcio. La riduzione della capienza degli stadi «La decisione non è stata facile considerate le gravi perdite che essa determinerà in termini di incassi. Perdite che si aggiungeranno a quelle, gravissime, già patite nell’intero corso di questa pandemia dai nostri club con riferimento sia alla contrazione dei ricavi sia alle onerose spese sostenute per porre in ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il PresidenteLega Serie A, Paolo Dalha inviato una lettera riservata al sottosegretario allo sport Valentina Vezzali e per conoscenza al presidenteFigc, Gabriele Gravina. La missiva è stata intercettata dall’Agi che ne riporta alcuni stralci in cui Dalcommenta le decisioni stabilite dal governo in merito alle restrizioninel mondo calcio. La«La decisione non è stata facile considerate le gravi perdite che essa determinerà in termini di incassi. Perdite che si aggiungeranno a quelle, gravissime, già patite nell’intero corso di questa pandemia dai nostri club con riferimento sia alla contrazione dei ricavi sia alle onerose spese sostenute per porre in ...

