Dakota Fanning è la nuova testimonial di Clé de Peau Beauté (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dakota Fanning si è unita alla famiglia di Clé de Peau Beauté in qualità di global ambassador. L’attrice americana ha iniziato a recitare sin da bambina e, tra le sue performance più famose, troviamo La guerra dei mondi, Man on Fire e New Moon (della saga di Twilight). Ad oggi il cinema è incantato dalla bellezza delle sorelle Fanning. Oltre a Dakota, infatti, di recente si è parlato tanto anche di sua sorella Elle, protagonista di Maleficent e della serie TV The Great. Dakota Fanning testimonial di Clé de Peau Beauté Per celebrare i quarant’anni di attività del brand, Clé de Peau Beauté ha svelato via social i nuovi tre volti che lo rappresenteranno nella ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 13 gennaio 2022)si è unita alla famiglia di Clé dein qualità di global ambassador. L’attrice americana ha iniziato a recitare sin da bambina e, tra le sue performance più famose, troviamo La guerra dei mondi, Man on Fire e New Moon (della saga di Twilight). Ad oggi il cinema è incantato dalla bellezza delle sorelle. Oltre a, infatti, di recente si è parlato tanto anche di sua sorella Elle, protagonista di Maleficent e della serie TV The Great.di Clé dePer celebrare i quarant’anni di attività del brand, Clé deha svelato via social i nuovi tre volti che lo rappresenteranno nella ...

Advertising

aly1D4ever : Non i miei genitori che vanno a Venezia e vedono Andrew scotto e Dakota fanning E mi dicono “ci sono degli attori qua” PORCA VACCA - brodonero1 : @PrimeVideoIT Bruce Willis in Friends, ma sto rivedendo E.R. e potrei riempire pagine con quelli presenti nelle pri… - hznll28 : RT @melodiapoesiaok: andrew scott, dakota fanning e johnny flynn a venezia perchè devono girare una serie tv e io sono in sessione - hznll28 : RT @CorriereAlpi: Sono partite le riprese della serie Sky “Ripley” del regista Steve Zaillian con le scene al Florian. Tra gli attori anche… - 2020Diseno : RT @mattinodipadova: Sono partite le riprese della serie Sky “Ripley” del regista Steve Zaillian con le scene al Florian. Tra gli attori an… -