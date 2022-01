Dakar | Moto | Benavides chiude davanti a Sunderland

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Alla penultima tappa di2022, riservata alle, il risultato vede Kevinvincere, con un vantaggio di soli 4 secondi. Il pilota della GASGASquindi in seconda posizione, ma mantiene il primato nella classifica generale. Sono sette i minuti che separanoda Pablo Quintanilla, che ha subito la penalità di un minuto. Terzo in classifica generale Walkner, che ha raggiunto il quarto posto in questa tappa. Giornata sfortunata infine per Van Beveren, che ottiene il quindicesimo tempo finale. Peggio fa Petrucci, che arriva diciassettesimo dopo una gara colma di difficoltà.: incidente per Petrucci Il pilota ternano è stato protagonista di una gara assai sfortunata. Ha chiuso diciassettesimo a ...