Dai Ballets Russes a Nureyev | l’eredità di Molière

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Daidi Sergej de Diaghilev a, da Maurice Béjart a Sergio Bernal l’universo diè sempre stato nel cuore di Tersicore, fonte di ispirazione e modello di vita. In principio fu il celebre impresario russo che portò in scena, dopo un lungo silenzio, ‘Les facheux’, balletto in un atto, dal clima leggero e ‘cortigiano’, firmato da Bronislava Nijinska, su musiche di Georges Auriac e libretto di Boris Kochno, liberamente ispirato all’omonima comédie-ballet dicon la stessa Nijinska in uno dei ruoli principali accanto a Léon Woizikowsky e Anton Dolin (debutto il 19 gennaio 1924). Si deve a Maurice Béjart, alla sua personalissima storia, la rinascita del grande commediografo francese in ambiti tersicorei. Il 3 dicembre 1976 Maurice Béjart andava in scena alla Comédie ...