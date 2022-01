Da uno ‘sgabuzzino’ al lusso sfrenato: la sua vita è cambiata radicalmente (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’incredibile storia di una delle influencer più famose al mondo, che da una vita di difficoltà economiche oggi vive nel lusso più sfrenato. La sua esistenza si è drasticamente trasformata e in un modo davvero inaspettato: lei è un volto amatissimo del web ed una delle donne più ricche in assoluto, ma fino a qualche L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’incredibile storia di una delle influencer più famose al mondo, che da unadi difficoltà economiche oggi vive nelpiù. La sua esistenza si è drasticamente trasformata e in un modo davvero inaspettato: lei è un volto amatissimo del web ed una delle donne più ricche in assoluto, ma fino a qualche L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ilbuonMarco : @Thyria77 E' meglio se mi vado a chiudere in uno sgabuzzino, suppongo :) - giiorgiaa28 : RT @homesickfeel: un aumento immediato a chi monta queste clip che ha piazzato “POI CI SIAMO BACIATI NEI POSTI PIÙ TRISTI” con questi due c… - mantovanimg : Adesso su Rai 1 stanno proponendo: sui traghetti uno sgabuzzino per i novax ????ma che paura che facciamo! Come mai ?… - nicolettagiust1 : @gstarwind @laikatornaacasa Ti immagini mio figlio piccolo, di dieci anni? Lo chiudevo in uno sgabuzzino egli passavo pane e acqua? - sixincheels_ : RT @homesickfeel: un aumento immediato a chi monta queste clip che ha piazzato “POI CI SIAMO BACIATI NEI POSTI PIÙ TRISTI” con questi due c… -