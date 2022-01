Da No Tap a Sì Tap | ora il M5s vuole potenziare il gasdotto

Advertising

CarloCalenda : Dopo anni di polemiche inutili contro il TAP, con il gas alle stelle e la dipendenza dalla Russia che diventa ogni… - ilfoglio_it : Il grillino No Tap Di Stefano che non solo difende la Tap ma addirittura ne annuncia un raddoppio infrastrutturale… - TeresaBellanova : C’è stata una stagione politica che ha saputo guardare al riformismo e agli interessi del Paese. Ed è precisamente… - Cesare14931834 : RT @Carpinone74: Ma la portata del gasdotto #Tap la raddoppiano nello stesso tempo(15min) con cui volevano chiuderlo???? #DiStefano #M5s #p… - _GLB_M_ : @lucianocapone @CarloCalenda Senza parlare del fatto che così come sosteneva che la TAP non fosse 'sicura e pulita'… -

'Stiamo lavorando da oltre un anno al raddoppio della portata dellada 10 a 20 miliardi di metri cubi annui. Basta potenziare le centrali di compressione lungo il tubo già esistente, in modo da ......Plants Combined with Natural Gas Power Plants ? Improving the Efficiency of the Current Generating Sites ? Huge Projects in Indonesia and the Philippines Presents a Market Opportunity toInto Key ..."Per bloccare i rincari ci vuole un raddoppio della Tap". Il sottosegretario grillino, tra i più strenui oppositori del gasdotto in Salento, ha cambiato idea: "In passato abbiamo sbagliato di grosso" ...Perch l’Italia, che notoriamente un grande importatore di energia, pu permettersi di esportare gas anche in tempo di prezzi alle stelle? Il merito dell’entrata in funzione del gasdotto Tap, che attrav ...