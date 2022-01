Cuzzupi Ugl Scuola | “Lo sa il Ministro che avere la scuola aperta significa anche dotarla dei mezzi necessari?”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Alla luce degli ultimi avvenimenti relativi alla riapertura delle scuole dopo le festività natalizie, periodo caratterizzato da un aumento esponenziale dei casi di Covid-19 nel Paese e uno scontro tra Istituzioni locali e Governo Centrale in merito al rischio contagi, il Segretario Nazionale UGL, Ornellacontinua la sua battaglia per spingere Ministero ed Esecutivo a prendere finalmente atto della situazione e di quanto sianorealismo e concretezza. L'articolo .

Per tanto comeMatera, condividendo in pieno la netta posizione del SegretarioScuolache ringraziamo per la sua costante presenza nel nostro territorio segno dell'attaccamento per il ..."Non è possibile, proprio non può essere possibile che dopo due anni dall'inizio della pandemia, dopo aver attraversato momenti tragici e bui, dopo aver conosciuto il disastro dell'impreparazione e ...E’ quanto emerso dall’incontro svoltosi a Matera dove la Prof.ssa Ornella Cuzzupi, Segretario Nazionale Ugl Scuola ha riunito l’esecutivo provinciale della federazione. Alla presenza di Pino Giordano ...È quanto emerso dall’incontro svoltosi a Matera dove la Prof.ssa Ornella Cuzzupi, Segretario Nazionale UGL Scuola ha riunito l’esecutivo provinciale della federazione. Alla presenza di Pino Giordano d ...