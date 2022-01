“Cristo dei dolori” | Savonarola condiziona l’arte del Botticelli

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Nel catalogo dell’asta “Masters week” da Sotheby’s New York c’è un dipinto di Sandro, il “dei”. L’opera dell’artista fiorentino ha una quotazione di 40 milioni $ e sarà venduta il 27 gennaio. Aste Old master record:vale 92.184.000 $ Quali sono le peculiarità del dipinto “dei”? Si tratta di

Advertising

albertoangela : Il castello della Zisa, ammantato da un’impalpabile sensualità e il Duomo di Monreale con l’abbaglio dei mosaici, l… - moonchildsbaby : più tardi carica i voti dei compiti fatti nell'avanti cristo, se non ho il sei abbandono la scuola - cr_ernest0 : Ti possono fare i rdc falsi a nome dei romeni e a un povero cristo devono rompere il cazzo - BrunoSilves3 : @gianlucaguidi @lorepregliasco Se uno è positivo, è positivo: è un fatto. Piuttosto, io mi spenderei per specificar… - callforain : dio cristo santissimo nell'alto dei cieli -

Ultime Notizie dalla rete : Cristo dei

... "Oggi purtroppo tutta la nostra comunità dice addio a unosuoi cittadini più illustri , Padre ... Il 6 giugno 2007 era stato nominato, da parroco della parrocchiaRey, vescovo ausiliare del ......Scanderbeg riunì i principi albanesi nella città veneziana di Alessio per costituire la Lega... Papa Callisto III battezzò "Atleta di" e "Difensore della Fede" il guerriero che era riuscito a ...Rettore del Collegio lombardo "San Carlo" a Roma, succede a Silvestri che lascia per limiti d'età. Originario di Varese, 66 anni, prete dal 1979, è stato anche parroco e docente di religione ..."L'uomo dei dolori", dipinto su tavola attribuito a Sandro Botticelli, andrà all'asta da Sotheby's a New York il prossimo 27 gennaio, base d'asta 40 milioni. Si tratta di uno degli ultimi capolavori d ...