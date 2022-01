Cristina Marino, chi è la moglie di Luca Argentero? Età, matrimonio, figlia, altezza e fisico, film, Instagram (Di giovedì 13 gennaio 2022) Cristina Marino è la moglie di Luca Argentero, ma cosa sappiamo della bella e talentuosa compagna del protagonista di Doc – Nelle tue mani? Ecco a voi tutte le curiosità sulla sua vita privata e professionale! Leggi anche: Luca Argentero: che titolo di studio ha? L’attore è laureato: ecco l’università che ha frequentato Cristina Marino,... Leggi su donnapop (Di giovedì 13 gennaio 2022)è ladi, ma cosa sappiamo della bella e talentuosa compagna del protagonista di Doc – Nelle tue mani? Ecco a voi tutte le curiosità sulla sua vita privata e professionale! Leggi anche:: che titolo di studio ha? L’attore è laureato: ecco l’università che ha frequentato,...

Advertising

c4nyonlune : RT @therealengie: Non sto idratando gli occhi mentre guardo Nina che porta lo stetoscopio in scena al suo papà, grazie Cristina Marino #Doc… - Mr_Giada : RT @therealengie: Non sto idratando gli occhi mentre guardo Nina che porta lo stetoscopio in scena al suo papà, grazie Cristina Marino #Doc… - darlingsheerios : RT @therealengie: Non sto idratando gli occhi mentre guardo Nina che porta lo stetoscopio in scena al suo papà, grazie Cristina Marino #Doc… - vaneverdiani : RT @therealengie: Non sto idratando gli occhi mentre guardo Nina che porta lo stetoscopio in scena al suo papà, grazie Cristina Marino #Doc… - 28RaffaStyles94 : RT @therealengie: Non sto idratando gli occhi mentre guardo Nina che porta lo stetoscopio in scena al suo papà, grazie Cristina Marino #Doc… -