Covid Veneto, Zaia: "Zona arancione? Dati dicono no" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Veneto ha ancora numeri Covid da Zona gialla. Lo dice il governatore Luca Zaia, snocciolando i Dati relativi all'emergenza nella regione. "I Dati ci dicono che non saremmo arancioni. L'indice Rt è 1,34. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 20%, quindi siamo arrivati" alla soglia per il passaggio in Zona arancione. "Se il tasso di occupazione cala, ci fa respirare. Al 20% siamo da Zona arancione", spiega il governatore. "In area medica, il tasso di occupazione è 25%: ci mancano 5 punti, se il trend è questo" si arriva al 30% "in una settimana. L'incidenza è 2238,8 casi su 100mila abitanti. La variante Omicron è al 65,9% in Veneto. Questo vuol dire che tra 10 giorni ...

