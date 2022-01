Covid, Toscana: 13.151 nuovi casi, oggi 13 gennaio. Tasso positivi al 16,99% (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 13.151 i nuovi casi Covid registrati in Toscana, oggi 13 gennaio 2022, su 77.388 test di cui 24.353 tamponi molecolari e 53.035 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi è 16,99% (69,3% sulle prime diagnosi). Lo scrive su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 13.151 iregistrati in132022, su 77.388 test di cui 24.353 tamponi molecolari e 53.035 test rapidi. Ildeiè 16,99% (69,3% sulle prime diagnosi). Lo scrive su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani L'articolo proviene da Firenze Post.

