Covid, quarta dose? “Insostenibile”. Spesi 140 milioni per ricoveri evitabili (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’Italia tutta in rosso scuro, il colore del massimo rischio epidemiologico per il Covid-19. Questa l’indicazione della mappa aggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), oggi 13 gennaio. Per l’agenzia Ue è in rosso scuro tutta l’Europa Occidentale e Meridionale. Con Scandinavia, Stati Baltici e gran parte dell’Europa Centro-Orientale. In rosso chiaro solo la Romania, parte dell’Ungheria e vasta parte della Polonia. Non c’è nessun Paese indicato con un rischio minore (giallo o verde). Covid, troppi richiami fanno male Ma a tenere banco in tema Covid è anche la notizia che l’Ema boccia senza appello la possibilità di realizzare campagne vaccinali ogni 3 o 4 mesi, con richiami di quarta dose e oltre. Per l’alto dirigente dell’agenzia europea dei medicinali, Marco ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’Italia tutta in rosso scuro, il colore del massimo rischio epidemiologico per il-19. Questa l’indicazione della mappa aggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), oggi 13 gennaio. Per l’agenzia Ue è in rosso scuro tutta l’Europa Occidentale e Meridionale. Con Scandinavia, Stati Baltici e gran parte dell’Europa Centro-Orientale. In rosso chiaro solo la Romania, parte dell’Ungheria e vasta parte della Polonia. Non c’è nessun Paese indicato con un rischio minore (giallo o verde)., troppi richiami fanno male Ma a tenere banco in temaè anche la notizia che l’Ema boccia senza appello la possibilità di realizzare campagne vaccinali ogni 3 o 4 mesi, con richiami die oltre. Per l’alto dirigente dell’agenzia europea dei medicinali, Marco ...

