Covid oggi Veneto, 17.956 contagi e 38 morti: bollettino 13 gennaio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 17.956 contagi da coronavirus in Veneto oggi, 13 gennaio 2022, secondo i numeri Covid del bollettino della regione. Registrati altri 38 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 153.357 tamponi, l’incidenza è all’11,71%. I positivi attuali in Veneto sono 224.145. I pazienti Covid ricoverati in ospedale sono 1.808 (+32). In area non critica i pazienti sono 1.602 (+36). In terapia intensiva, invece, 206 persone (- 4). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 17.956da coronavirus in, 132022, secondo i numerideldella regione. Registrati altri 38. I nuovi casi sono stati individuati su 153.357 tamponi, l’incidenza è all’11,71%. I positivi attuali insono 224.145. I pazientiricoverati in ospedale sono 1.808 (+32). In area non critica i pazienti sono 1.602 (+36). In terapia intensiva, invece, 206 persone (- 4). L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

CottarelliCPI : Oggi si discute (vedi #Bassetti) se sia ancora giusto dare i numeri giornalieri del Covid. Per me informare non è m… - myrtamerlino : Capisco che per alcuni possa essere difficile da capire o da accettare, ma senza i #NoVax oggi gli #ospedali sarebb… - GiovanniToti : Pandemia burocratica! Questo è diventato il Covid. Il Governo decida al più presto di tamponare solo i sintomatici,… - jimmomo : RT @1972book: 'Il corpo è dello Stato'. Una cosa buona il Covid l'ha prodotta: far emergere in superficie questa intelligentsia totalitaria… - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 13 gennaio - -