Covid oggi Lombardia | 39 683 contagi e 52 morti A Milano 13mila nuovi casi

Sono 39.683 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 13 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 52 morti che portano il numero complessivo a 35.662 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 237.324 tamponi, tra molecolari e antigenici, pari a un tasso di positività del 16,7%. In terapia intensiva 257 persone, 4 in più da ieri, i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.452, 135 in più da ieri. Sono 13.192 i nuovi casi di Covid registrati in provincia di Milano, di cui 5.159 a Milano città. Questi i dati delle altre province forniti dalla Regione Lombardia Bergamo: 3.762; Brescia: 5.363; Como: 2.261; Cremona: 1.178;

