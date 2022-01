Covid oggi Italia, aumento ricoveri: alcune regioni rischio zona rossa (Di giovedì 13 gennaio 2022) Aumentano i ricoveri Covid in ospedale in Italia e il rischio che qualche regione finisca in zona rossa a fine mese c’è. E’ l’allarme lanciato oggi da Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, commentando l’ultimo monitoraggio della Fondazione. “A meno di ‘iniezioni’ di posti letto dell’ultima ora o di modifica dei criteri per classificare i pazienti Covid ospedalizzati, entro fine mese numerose regioni andranno in zona arancione e qualcuna rischia la zona rossa. Un colore che certificherebbe il fallimento nella gestione della quarta ondata, nonostante la disponibilità di vaccini molto efficaci nel prevenire la malattia grave”, afferma Cartabellotta. Aumenta la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) Aumentano iin ospedale ine ilche qualche regione finisca ina fine mese c’è. E’ l’allarme lanciatoda Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, commentando l’ultimo monitoraggio della Fondazione. “A meno di ‘iniezioni’ di posti letto dell’ultima ora o di modifica dei criteri per classificare i pazientiospedalizzati, entro fine mese numeroseandranno inarancione e qualcuna rischia la. Un colore che certificherebbe il fallimento nella gestione della quarta ondata, nonostante la disponibilità di vaccini molto efficaci nel prevenire la malattia grave”, afferma Cartabellotta. Aumenta la ...

Advertising

CottarelliCPI : Oggi si discute (vedi #Bassetti) se sia ancora giusto dare i numeri giornalieri del Covid. Per me informare non è m… - myrtamerlino : Capisco che per alcuni possa essere difficile da capire o da accettare, ma senza i #NoVax oggi gli #ospedali sarebb… - GiovanniToti : Pandemia burocratica! Questo è diventato il Covid. Il Governo decida al più presto di tamponare solo i sintomatici,… - DilectisG : RT @myrtamerlino: Capisco che per alcuni possa essere difficile da capire o da accettare, ma senza i #NoVax oggi gli #ospedali sarebbero pr… - Catitaidola : RT @limesonline: ???? Il mondo oggi Le accuse alla Russia sui prezzi del gas e altre notizie interessanti via @FedericoPetroni analisi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Hyundai continua a crescere nonostante Covid e crisi dei chip ... e uno di quello che meglio ha risposto al Covid e alla crisi dei semiconduttori , grazie a una ... La prima, lanciata nel corso del 2021, ha ricevuto un'accoglienza molto positiva e oggi rappresenta il ...

Covid Toscana, i dati del 13 gennaio. I nuovi casi sono 13.151 Firenze, 13 gennaio 2022 - Sono 13.151 i nuovi positivi al covid individuati nelle ultime 24 ore in Toscana. Sempre molto alto il numero dei tamponi effettuati (77.388), di questi 24.353 tamponi molecolari e 53.035 test rapidi. Resta alto anche il tasso netto ...

Covid, le notizie. Nuovo record di vaccinazioni. Green pass, in arrivo nuovo Dpcm. LIVE Sky Tg24 Renzi: “Un anno fa mandato via Conte, abbiamo salvato l’Italia” Quanto alle prossime elezioni per il capo dello Stato, “ci avviciniamo alla settimana chiave del Quirinale, sarebbe ora di smettere di seguire le isterie di chi dice che avremo un gennaio catastrofico ...

Ventuno tra furti e rapine in poco più di due mesi, i nomi degli undici arrestati Sgominata una baby gang che avrebbe seminato il terrore lungo le strade del centro e fra i locali della movida. La polizia e i carabinieri, in esecuzione di un'ordinanza del gip, hanno ...

... e uno di quello che meglio ha risposto ale alla crisi dei semiconduttori , grazie a una ... La prima, lanciata nel corso del 2021, ha ricevuto un'accoglienza molto positiva erappresenta il ...Firenze, 13 gennaio 2022 - Sono 13.151 i nuovi positivi alindividuati nelle ultime 24 ore in Toscana. Sempre molto alto il numero dei tamponi effettuati (77.388), di questi 24.353 tamponi molecolari e 53.035 test rapidi. Resta alto anche il tasso netto ...Quanto alle prossime elezioni per il capo dello Stato, “ci avviciniamo alla settimana chiave del Quirinale, sarebbe ora di smettere di seguire le isterie di chi dice che avremo un gennaio catastrofico ...Sgominata una baby gang che avrebbe seminato il terrore lungo le strade del centro e fra i locali della movida. La polizia e i carabinieri, in esecuzione di un'ordinanza del gip, hanno ...