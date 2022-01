Covid oggi Italia, 184.615 contagi e 316 morti: bollettino 13 gennaio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 184.615 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 13 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 316 morti. Crescono di 339 unità i ricoverati, scendono di una le terapie intensive occupate. Sono stati 1.181.179 in più i tamponi processati da ieri, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 15,6%. In totale gli attualmente positivi sono 2.323.518. LAZIO – Sono 10.272 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 13 gennaio 2022, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Registrati 32 morti. I casi a Roma città ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 184.615 i nuovida Coronavirus in, 132022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 316. Crescono di 339 unità i ricoverati, scendono di una le terapie intensive occupate. Sono stati 1.181.179 in più i tamponi processati da ieri, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 15,6%. In totale gli attualmente positivi sono 2.323.518. LAZIO – Sono 10.272 ida coronavirus nel Lazio, 132022, secondo i dati deldella Regione. Registrati 32. I casi a Roma città ...

