Covid oggi Francia, 305mila contagi e 227 morti in 24 ore (Di giovedì 13 gennaio 2022) Covid in Francia, 305.322 contagi e 227 morti nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito la Sanità pubblica francese, precisando che i casi di oggi sono 56.397 in meno rispetto a ieri. Negli ospedali ci sono attualmente 24.154 pazienti con il Covid rispetto ai 23.889 di mercoledì. In lieve calo il numero dei pazienti in terapia intensiva, che sono 3.939 pazienti rispetto ai 3.985 di ieri e ai 3.759 di una settimana fa. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022)in, 305.322e 227nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito la Sanità pubblica francese, precisando che i casi disono 56.397 in meno rispetto a ieri. Negli ospedali ci sono attualmente 24.154 pazienti con ilrispetto ai 23.889 di mercoledì. In lieve calo il numero dei pazienti in terapia intensiva, che sono 3.939 pazienti rispetto ai 3.985 di ieri e ai 3.759 di una settimana fa. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

myrtamerlino : Capisco che per alcuni possa essere difficile da capire o da accettare, ma senza i #NoVax oggi gli #ospedali sarebb… - Adnkronos : In #Israele nuovo record di contagi, quasi 44.000 in un giorno. #Covid. - Ruffino_Lorenzo : Oggi avete letto che una persona su tre non è malata di Covid-19? Ovviamente non è così semplice. Lo studio è in re… - ImLost73 : RT @m4gny: La sostituta del mio medico di base, che già non era una cima, mi ha prescritto lo Zitromax proprio oggi. “Dottorè ma è finito!”… - Rob97052180Rob : #Faraone spara le sue solite cazzate. I controlli in questo Paese dei balocchi non ci sono oggi, non c'erano ieri e… -