Covid oggi Emilia, 20.648 contagi e 38 morti: bollettino 13 gennaio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 20.648 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 13 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Si registrano 38 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 72.547 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è quindi del 28,5%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38 anni. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 151 (+3 rispetto a ieri); l’età media è di 62,3 anni. Sul totale, 100 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 61,2 anni), il 66,2%, mentre 51 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,4 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 20.648 ida coronavirus inRomagna, 132022, secondo numeri e datideldella regione. Si registrano 38. I nuovi casi sono stati individuati su 72.547 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è quindi del 28,5%. L’età media dei nuovi positivi diè 38 anni. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 151 (+3 rispetto a ieri); l’età media è di 62,3 anni. Sul totale, 100 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 61,2 anni), il 66,2%, mentre 51 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,4 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti ...

