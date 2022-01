Covid oggi Campania 24.451 contagi e 29 morti: bollettino 13 gennaio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 24.451 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 13 gennaio 2022, in Campania secondo il bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione. Dei 24.451 nuovi casi, 12.607 sono risultati positivi al tampone antigenico e 11.844 al molecolare. I test analizzati sono 105.077, di cui 59.369 antigenici e 45.708 molecolari. La percentuale di test positivi sul totale dei test analizzati è pari al 23,26%. Si registrano 29 nuovi decessi, 19 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 10 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 79 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, dato stabile rispetto a ieri, e 1.154 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza, 28 in più rispetto al dato diffuso ieri. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 24.451 i nuovida coronavirus registrati, 132022, insecondo ilodierno diffuso dall’unità di crisi della Regione. Dei 24.451 nuovi casi, 12.607 sono risultati positivi al tampone antigenico e 11.844 al molecolare. I test analizzati sono 105.077, di cui 59.369 antigenici e 45.708 molecolari. La percentuale di test positivi sul totale dei test analizzati è pari al 23,26%. Si registrano 29 nuovi decessi, 19 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 10 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Insono 79 i pazientiricoverati in terapia intensiva, dato stabile rispetto a ieri, e 1.154 i pazientiricoverati in reparti di degenza, 28 in più rispetto al dato diffuso ieri. L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Ungheria,via libera quarta dose vaccino 17.14 Ungheria,via libera quarta dose vaccino Da oggi in Ungheria,chiunque lo richieda potrà ricevere la quarta dose del vaccino contro il Covid. Lo ha annunciato il capo di gabinetto del premier Orban, Gulyas, riporta il Guardian. Si tratta del ...

Covid, Fauci: 'Contro Omicron non servono nuovi vaccini. Italia più virtuosa degli Usa' Il plauso all'Italia sui vaccini Fauci ha anche fatto le ' Congratulazioni all'Italia', dove 'l'81% della popolazione ha ricevuto una dose' di vaccino anti - Covid. 'Negli Usa il 74%. L'Italia ha ...

Coronavirus oggi. Mappa Ecdc, tutta Italia in rosso scuro Il Sole 24 ORE Gravina: "protocollo covid riconosce le responsabilità dello sport" Roma, 13 gen. “Il nuovo protocollo covid approvato in Stato-Regioni attende l'ok del Cts? Me lo auguro, è frutto di un lavoro svolto dalla Figc con il Governo, in raccordo con le Regioni. È un ...

Poste Italiane giovedì 13 gennaio ha consegnato a Milano oltre 50mila dosi di vaccino Moderna Tramite il corriere espresso SDA, in collaborazione con l’Esercito, nella stessa giornata sono state consegnate oltre 150mila dosi in tutta la Lombardia. In provincia di Milano nel 2021 recapitati 2,5 ...

