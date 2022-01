Covid oggi Basilicata, 985 contagi e 1 morto: bollettino 13 gennaio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 985 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi, 13 gennaio 2022, in Basilicata su un totale di 2.609 tamponi molecolari. Si registra 1 decesso per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. La persona deceduta risiedeva a Ruoti, in provincia di Potenza. I lucani guariti o negativizzati sono 220. I ricoverati per Covid-19 sono 81 (+7) di cui 2 (+1) in terapia intensiva: 44 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 37 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 12.478. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 6.511 somministrazioni. Finora 451.989 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (81,7 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 985 i nuovida coronavirus rilevati, 132022, insu un totale di 2.609 tamponi molecolari. Si registra 1 decesso per-19. Sono i dati delregionale della task force riferito alle ultime 24 ore. La persona deceduta risiedeva a Ruoti, in provincia di Potenza. I lucani guariti o negativizzati sono 220. I ricoverati per-19 sono 81 (+7) di cui 2 (+1) in terapia intensiva: 44 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 37 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 12.478. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 6.511 somministrazioni. Finora 451.989 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (81,7 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 ...

