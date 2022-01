Covid oggi Abruzzo, 3.610 contagi: bollettino 13 gennaio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 3.610 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 13 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrato un morti. I nuovi casi, di età compresa tra 2 mesi e 105 anni, portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 155.432. Dei positivi odierni, 2.565 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 60.747 (+3.127 rispetto a ieri) nel totale sono ricompresi anche 49.132 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Sono 349 pazienti (+11 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 37 (+2 rispetto a ieri) in terapia ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 3.610 ida coronavirus in, 132022, secondo numeri e datideldella regione. Registrato un morti. I nuovi casi, di età compresa tra 2 mesi e 105 anni, portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 155.432. Dei positivi odierni, 2.565 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 60.747 (+3.127 rispetto a ieri) nel totale sono ricompresi anche 49.132 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Sono 349 pazienti (+11 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 37 (+2 rispetto a ieri) in terapia ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid oggi Lazio, 10.272 contagi e 34 morti. A Roma 5.061 casi I dati nel bollettino della Regione Sono 10.272 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 13 gennaio 2022, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Registrati 32 morti. I casi a Roma città sono a quota 5.061. Nello specifico "su 25.567 tamponi molecolari e 69.001 tamponi ...

Davide Sassoli: "Giornalisti abbiate coraggio". Un caso per tutti, quello delle vecchie frontiere degli stati nazionali che oggi appaiono sempre ... Durante la situazione eccezionale e senza precedenti causata dalla pandemia di Covid - 19, il ...

Bollettino Covid oggi in Italia: ricoveri in aumento. Tutti i dati del 13 gennaio 2022 QUOTIDIANO NAZIONALE Bill Gates: quando Omicron passerà, il Covid sarà come un’influenza stagionale La variante Omicron del Covid si sta espandendo in tutto il mondo a un ritmo da record, ma c’è qualcuno che vede speranza all’orizzonte come Bill Gates. E non un qualcuno qualsiasi perché parliamo di ...

Covid, in Sardegna 1296 nuovi casi e una vittima: salgono i ricoveri Sono 1296 gli ulteriori casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sardegna (ieri erano stati 1.307). Il dato sulla base di 4856 persone testate. Si registra, purtroppo, anche il ...

