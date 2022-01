Covid news, il bollettino di oggi: 184.615 e 316 morti. Tasso di positività al 15,6% LIVE (Di giovedì 13 gennaio 2022) Processati 1.181.179 tamponi. Sileri a Sky TG24: "Necessaria una rimodulazione delle regole. Dati vanno spiegati, altrimenti ci si smarrisce". La percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid è stabile al 18%. L'Italia diventa tutta rossa scuro, il colore del massimo rischio epidemiologico nella mappa aggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). L'ipotesi sul tavolo del governo: niente green pass per fare la spesa e andare dal medico Leggi su tg24.sky (Di giovedì 13 gennaio 2022) Processati 1.181.179 tamponi. Sileri a Sky TG24: "Necessaria una rimodulazione delle regole. Dati vanno spiegati, altrimenti ci si smarrisce". La percentuale di terapie intensive occupate da pazientiè stabile al 18%. L'Italia diventa tutta rossa scuro, il colore del massimo rischio epidemiologico nella mappa aggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). L'ipotesi sul tavolo del governo: niente green pass per fare la spesa e andare dal medico

Advertising

borghi_claudio : Io non ho parole. La pandemia dei dati falsi. Non ne ha azzeccato uno, Draghi è scivolato sui numeri - GuidoDeMartini : CAVANNA: Per il Covid, ancora una volta devono farsi da parte i malati di tumore. Chi ha il Covid può essere curato… - Agenzia_Italia : Alcuni componenti della #cannabis possono prevenire l'infezione da #Covid - Siciliano741 : RT @lasiciliait: Coronavirus, il bollettino del 13 gennaio: in Sicilia 11.354 nuovi casi e altre 26 vittime - vile_meccanico : RT @AleGuerani: Allora ditelo che volete scatenare il panico per davvero. -