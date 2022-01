Covid Lombardia, la curva dei contagi rallenta dopo il picco del 4 gennaio: ecco perché si avvicina il «plateau» (Di giovedì 13 gennaio 2022) A metà dicembre l’inizio dell’ondata con la variante Omicron, i nuovi casi positivi crescono ma il trend si sta stabilizzando Leggi su corriere (Di giovedì 13 gennaio 2022) A metà dicembre l’inizio dell’ondata con la variante Omicron, i nuovi casi positivi crescono ma il trend si sta stabilizzando

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Lombardia: via dal conteggio i ricoverati con altre patologie #Covid - SkyTG24 : In #Lombardia via da conteggi Covid ricoverati con altre patologie risultati positivi - GiovaQuez : Intanto la Lombardia chiede al ministero della Salute di non conteggiare come ricoveri dovuti al Covid i pazienti o… - qnazionale : Zona arancione, Lombardia: riconteggiare i ricoveri. Come può cambiare il bollettino Covid - AntonellaColoru : RT @Aringoogle: I Lombardi non si meritano questi governanti 'La Lombardia ha chiesto al ministero della Salute di non conteggiare come ri… -