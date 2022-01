Covid, lo studio di AstraZeneca: «Il booster rafforza le difese contro la variante Omicron» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il vaccino anti-Covid-19 di AstraZeneca genera un aumento degli anticorpi necessari a combattere Omicron e le altre varianti. A dimostrarlo sono i dati preliminari emersi da una sperimentazione condotta da AstraZeneca e riportati da Reuters. La casa farmaceutica ha inoltre osservato una maggiore risposta contro la variante Delta in persone a cui era stato precedentemente somministrato AstraZeneca o un vaccino mRNA. I dati saranno presto presentati alle autorità di regolamentazione in tutto il mondo. «I risultati si aggiungono alle prove a sostegno dell’uso del vaccino AstraZeneca come terza dose di richiamo, indipendentemente dai cicli vaccinali precedenti», ha affermato l’azienda in una nota diffusa oggi. I ricercatori della casa farmaceutica, ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il vaccino anti--19 digenera un aumento degli anticorpi necessari a combatteree le altre varianti. A dimostrarlo sono i dati preliminari emersi da una sperimentazione condotta dae riportati da Reuters. La casa farmaceutica ha inoltre osservato una maggiore rispostalaDelta in persone a cui era stato precedentemente somministratoo un vaccino mRNA. I dati saranno presto presentati alle autorità di regolamentazione in tutto il mondo. «I risultati si aggiungono alle prove a sostegno dell’uso del vaccinocome terza dose di richiamo, indipendentemente dai cicli vaccinali precedenti», ha affermato l’azienda in una nota diffusa oggi. I ricercatori della casa farmaceutica, ...

