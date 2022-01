Covid Liguria | la Fondazione Gimbe | Aumento casi del 208% Ma Alisa ribatte

Advertising

GiovanniToti : Pandemia burocratica! Questo è diventato il Covid. Il Governo decida al più presto di tamponare solo i sintomatici,… - RegLiguria : ? Nuova ordinanza: da lunedì 10 gennaio 2022 entrerà in vigore l'ordinanza di Regione Liguria che prevede l'utilizz… - europapalia : RT @europapalia: Sul territorio, calano i numeri in Basilicata (ora a 1%), Campania (11%), Liguria (18%), Trento (30%), Piemonte (23%), Sar… - AnsaLiguria : Covid: Toti, non credo Liguria passerà in zona arancione. Terapie intensive stabili e ospedalizzazioni in calo #ANSA - qn_lanazione : Il #covid in #Liguria, bollettino del #13gennaio, ricoveri ancora giù -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria

Fanno discutere i dati diffusi oggi dalla Fondazione Gimbe riguardo alin. Nella settimana 5 - 11 gennaio, la Fondazione Gimbe ha registrato una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (1259) e evidenzia un ...Il Ministero della Salute ha diffuso il bollettino del 13 gennaio sui casi- 19 in Italia. ... di Bolzano, 3 in Sardegna e in Calabria, 4 in Puglia e in, 7 in Abruzzo, in Friuli e Toscana, ...In giallo Campania e Puglia. Restano in fascia bianca solo quattro regioni: Basilicata, Molise, Sardegna e Umbria ...13 GEN - Cresce ancora l’incidenza settimanale dei casi che si attesta sui 1.990 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 1.669 di sette giorni prima, anche se rispetto alle settimane precedenti la cres ...