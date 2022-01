Covid | le notizie Nuovo record di vaccinazioni Green pass | in arrivo nuovo dpcm LIVE

Advertising

Agenzia_Ansa : Emorragia di pubblico, incassi a picco, distribuzioni impaurite e intenzionate a bloccare l'uscita di titoli import… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S… - Agenzia_Ansa : Secondo i dati della Società italiana di pediatria, al 5 gennaio, sono 268 gli under 19 in terapia intensiva per Co… - SusiTolin : RT @AlessioParodi6: Se avete lo smartphone impostato in italiano e cercate notizie sul covid uno dei primi risultati è #Gimbe Prima del co… - news_forlicesen : Covid: in E-R oltre 18mila contagi, stabili i ricoveri -

Ultime Notizie dalla rete : Covid notizie

Sky Tg24

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere lefalse e la ... a coalition of more than 100 fact - checkers who are fighting misinformation related to the- 19 ...FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 4.651 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 gennaio in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino- 19. Si registrano altri 6 morti. Su 12.587 ...“La cerimonia ufficiale del sorteggio degli Australian Open 2022 è stata rimandata aelle ”. Questo lapidario messaggio ha sostituito alle 15.00 di Melbourne (le 5.00 del mattino in Italia) la ...Gli assembramenti per le feste natalizie, mentre la variante Omicron continuava diffondersi in aggiunta alla delta, presentano ora il conto. Se la portata della pandemia è ben espressa ...