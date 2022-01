Covid, le notizie. Agenas: occupazione intensive cala in 8 regioni, 6 oltre il 20%. LIVE (Di giovedì 13 gennaio 2022) E' stabile al 18%, in Italia, la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid. Nuovo record di somministrazioni dei vaccini, con quasi 80mila prime dosi. L'ipotesi sul tavolo del governo: niente green pass per fare la spesa e andare dal medico. Domani il Cts valuta il protocollo sportivo: stop alle squadre con il 35% di positivi. Pressing delle regioni per gli asintomatici: "Semplifichiamogli la vita" dicono Leggi su tg24.sky (Di giovedì 13 gennaio 2022) E' stabile al 18%, in Italia, la percentuale di terapieoccupate da pazienti. Nuovo record di somministrazioni dei vaccini, con quasi 80mila prime dosi. L'ipotesi sul tavolo del governo: niente green pass per fare la spesa e andare dal medico. Domani il Cts valuta il protocollo sportivo: stop alle squadre con il 35% di positivi. Pressing delleper gli asintomatici: "Semplifichiamogli la vita" dicono

