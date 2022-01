Covid | l’allarme dell’imprenditore Bottega | “20% del personale delle aziende è malato”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 13 gennaio 2022) La variante Omicron si sta diffondendo sempre di più, con il numero di contagi che è schizzato alle stelle nelle ultime settimane. Numeri preoccupanti soprattutto dal punto di vista sanitario, ma in secondo luogo anche economico: sono molte, infatti, lealle prese con un’allarmante carenza didisponibile a causa della nuova andata di-19. Tra queste, l’azienda, uno dei principali produttori di vino e distillati italiani, che lancia un campanello d’allarme. “Il virus mette in malattia, e anche il sistemaquarantene, a rotazione, dal 10 al 20% deldi tutte le, con gli ovvi problemi di produzione collegati. Questi non comportano solo un danno economico diretto, come la mancanzaconsegne, ma in ...