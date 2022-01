Covid Italia, oltre 143 milioni in un mese per ricoveri da mancate vaccinazioni (Di giovedì 13 gennaio 2022) In 30 giorni le mancate vaccinazioni anti-Covid (ciclo completo e booster) in Italia sono costate al Servizio sanitario nazionale oltre 143 milioni di euro in ricoveri altrimenti evitabili. E’ il dato che emerge dall’80° Instant Report di Altems, l’Alta Scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica. Nel dettaglio – evidenzia il rapporto – si vede che il 90% dei non vaccinati ospedalizzati non avrebbe avuto bisogno del ricovero in area medica se avesse fatto il vaccino. Tra i degenti in terapia intensiva non vaccinati, il 94% avrebbe evitato il ricovero in area critica. Quindi, gli ospedalizzati non vaccinati che avrebbero evitato il ricovero in area medica, nel periodo temporale sopra considerato, sono pari a 7.445, mentre quelli ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) In 30 giorni leanti-(ciclo completo e booster) insono costate al Servizio sanitario nazionale143di euro inaltrimenti evitabili. E’ il dato che emerge dall’80° Instant Report di Altems, l’Alta Scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica. Nel dettaglio – evidenzia il rapporto – si vede che il 90% dei non vaccinati ospedalizzati non avrebbe avuto bisogno del ricovero in area medica se avesse fatto il vaccino. Tra i degenti in terapia intensiva non vaccinati, il 94% avrebbe evitato il ricovero in area critica. Quindi, gli ospedalizzati non vaccinati che avrebbero evitato il ricovero in area medica, nel periodo temporale sopra considerato, sono pari a 7.445, mentre quelli ...

